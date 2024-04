Basket – transfert : Matar Diop signe avec les Lions de l’Université de Marymount

Ancien pensionnaire de la NBA Academy Africa, Matar Diop a été transféré ce vendredi 19 avril 2024 au Loyola Marymount University (LMU) après avoir disputé une saison à Nebraska, où il a joué 19 matchs avec les Huskers. Diop avait pris part au programme BAL Elevate de 2022 et a évolué au sein des Cape Town Tigers (Afrique du Sud). Il avait effectué 2,5 rebonds par match pour les Tigers. Il sera sans doute d’un apport capital pour les Lions. D’après l’entraîneur-chef du LMU, Stan Johnson, Diop incarne la personnalité qu’il souhaite que son équipe ait lorsqu’il s’agit d’être implacable. « Sa motricité, son physique et son athlétisme auront un impact considérable sur notre ligne de front. Avec trois ans à jouer, son meilleur basket est devant lui. Je suis excité par l’avantage qu’il apportera au programme. Son personnage est hors du commun. Je suis ravi qu’il ait décidé de faire partie de ce que nous faisons à LMU » , a déclaré Stan Johnson.

Sur la page officielle du club LMU, Matar Diop explique ce choix porté sur l’équipe californienne. « J’ai choisi l’université Loyola Marymount en raison de son programme solide et de son incroyable personnel d’entraîneurs », a déclaré Diop. « L’emplacement est génial ! Je pense que c’est le meilleur moyen pour moi de grandir en tant que joueur et de réussir sur et en dehors du terrain. Le programme de l’école et le personnel d’entraîneurs me fourniront les conseils, la formation et le soutien appropriés pour améliorer mes performances. Mes compétences en tant que basketteur J’ai hâte de voir comment ils peuvent m’aider à m’améliorer sur le terrain ! »

Pour rappel, la NBA Academy Africa est un centre de formation d’élite de basket-ball au Sénégal destiné aux meilleurs espoirs masculins et féminins de toute l’Afrique et le premier du genre sur le continent.