Barrage en Ligue des Champions : Bloqué par les règles, Al-Nassr supprime deux de ses vedettes, dont une d’Afrique

Mardi, Al-Nassr disputera le match éliminatoire de l’Asian Champions League. Un combat unique contre le champion des Émirats arabes unis, Shabab Al-Ahli à 17 heures 20 GMT. Pour le match, Al-Nassr est confronté au règlement de la Confédération asiatique (AFC). Seuls 5 joueurs nés hors d’Asie ont le droit de participer à un match de l’AFC Champions League. Luis Castro, entraîneur du club saoudien, a dû exclure deux de ses vedettes.

D’après la presse saoudienne, Luis Castro, aux prises avec cette contrainte, a choisi de se passer des services de l’attaquant brésilien Anderson Talisca (meilleur buteur du club la saison dernière) et de l’international ivoirien, Ghislain Konan. On l’a exclu pour Alex Telles. De l’autre côté, Sadio Mané et Seko Fofana sont indispensables. Les Sénégalais et les Ivoiriens comptent parmi les cinq acteurs étrangers sélectionnés.

Voici les 5 joueurs étrangers convoqués par Luis Castro pour le match :

Cristiano Ronaldo

Marcelo Brozovic

Sadio Mané

Seko Fofana

Alex Telles