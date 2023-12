La cérémonie des CAF Awards 2023, se tient, ce lundi 11 décembre 2023, au Palais des Congrès de Marrakech, au Maroc. Le successeur de Sadio Mané sera connu à cette occasion.

Mohamed Salah (Egypte, Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc, PSG) et Victor Osimhen (Nigeria, Naples) sont les trois finalistes pour la plus prestigieuse récompense individuelle africaine. Au vu de son palmarès la saison dernière, le buteur Victor Osimhen est l’immense favori pour succéder à Sadio Mané, double tenant du titre avec ses victoires en 2019 et 2022.

Non content d’avoir remporté le championnat d’Italie qui échappait aux Napolitains depuis 33 ans, le Super Eagle (28 sélections, 20 buts) a en effet terminé meilleur buteur de Série A avec 26 pions en 32 apparitions. Il s’est en outre payé le luxe de coiffer successivement au poteau Samuel Eto’o et George Weah pour s’imposer comme le meilleur buteur africain de l’histoire de la Série A.

À côté de lui, Mo Salah et Achraf Hakimi pourraient aisément prétendre aux rôles de faire-valoir. Car le premier a traversé une saison vierge de titres avec pour lots de consolation une nouvelle moissons de buts et quelques records personnels dont celui du gaucher le plus prolifique sur un seul exercice dans l’histoire de la Premier League. Le second n’a pas lui brillé avec le PSG sur la scène européenne et a attendu les dernières journées de Ligue 1 avant de soulever son deuxième championnat de France avec un point d’avance sur le RC Lens de l’Ivoirien Seko Fofana.

Et ce, alors que les Rouges et Bleus sont à chaque début d’exercice grandissimes favoris pour le titre. La présence du duo parmi les finalistes est d’ailleurs vivement critiquée par la presse algérienne qui leur préfère son chouchou Riyad Mahrez, grand absent malgré son triplé coupe-championnat-Ligue des champions avec Manchester City. Cette dernière estime que le Lion de l’Atlas ne doit sa place qu’à sa demi-finale de Coupe du monde 2022 avec le Maroc. L’absence de Yassine Bounou fait également tache…

