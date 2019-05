Babacar Thioye Bâ: « Après deux ans en prison, Khalifa Sall garde toujours la sérénité »

Babacar Thioye Bâ, membre de la coalition Taxawou Dakar, collaborateur de l’ancien maire de Dakar détenu à Rebeuss invité de Rfm Matin se félicite de la foi qui habite toujours Khalifa Sall. « Après deux ans en prison et quelques jours, Khalifa Sall garde toujours sa tête. il fait preuve d’une sérénité exemplaire », explique Babacar Thioye Bâ. Lui estime que le dialogue politique nationale doit concerner toutes les forces vives de la nation, les syndicats des travailleurs et non pas que les politiques. « Ce que nous faisions au Parti socialiste ce n’est ni une fronde ni une dissidence. Mais nous disions juste que la voie engagée par le Parti socialiste depuis 2012 n’était pas la bonne. Khalifa Sall n’est jamais entré dans des querelles de personnes », rappelle Babacar Thioye Bâ.

