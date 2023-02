Audit de la FFF : Le Graët «reste président jusqu’à nouvel ordre», affirme son avocate

Sur RTL ce jeudi matin, l’avocate du président de la Fédération actuellement mis en retrait, dénonce les conditions de l’enquête et exclut l’idée d’une démission rapide.

Au lendemain de la remise du rapport final de l’audit réalisé sur la FFF, Florence Bourg, l’avocate du président de la Fédération, actuellement mis en retrait, était invitée sur RTL. Elle a lancé la contre-attaque en dénonçant les conditions de l’enquête.

«Il a un sentiment d’injustice totale, et à juste titre, parce que ce rapport et cette enquête sont intervenus de manière scandaleuse», a-t-elle insisté. «Je suis désolée de vous dire qu’il n’y a pas de SMS à caractère clairement sexuel dans le rapport», affirme l’avocate, dénonçant les conclusions de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR). Celles-ci pointent un «comportement inapproprié (…) vis-à-vis des femmes» et des «SMS ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d’autres».

«Il prendra sa décision tranquillement et certainement pas sous la pression de la ministre.» Florence Bourg rejette également l’hypothèse d’une démission rapide du dirigeant, pourtant réclamée publiquement par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. «À ce stade, pour le moment, il prendra sa décision tranquillement et certainement pas sous la pression de la ministre, puisqu’il y a une grosse influence politique. Il n’y a pas le feu à la Fédération française de football. Il prendra son temps…»

Selon l’avocate, «ce n’est pas un rapport d’inspection c’est un rapport d’exécution. Pour abattre Noël Le Graët». Qui reste président de la FFF «jusqu’à nouvel ordre», assure-t-elle.