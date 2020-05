Auberges, marchés, transports : Ces nouvelles mesures prises par le préfet de Diourbel

Cinq arrêtés ont été pris, ce vendredi 15 mai, par le préfet de Diourbel, Ibrahima Fall, dans le cadre de l’application des mesures d’assouplissement de l’état d’urgence annoncées, lundi dernier, par le président de la République, Macky Sall.

Lesquels arrêtés portent notamment sur la levée de l’interdiction d’hébergement au niveau des auberges dont les exploitants sont tenus de mettre à jour les registres de séjours et de mise à disposition de Thermo-flash, de dispositif de lavage des mains en plus de l’exigence pour les visiteurs de masques.

D’autres part, les moyens de transport (bus, charrettes «motos-Jakarta», tricycles) sont désormais autorisés à circuler de 06 heures du matin à 20 heures.

Aussi, tous les marchés de la commune de Diourbel vont fonctionner du lundi au samedi entre 06 et 20 heures, et seront fermés tous les dimanches pour nettoiement et désinfection.

Les commerces (boutiques, cantines, magasins, quincailleries, dépôts, centres commerciaux…) sont autorisés à fonctionner de 06 heures à 20 heures.

Quant aux débits de boissons (bars et restaurants) et dibiteries, ils sont autorisés à ouvrir de 06 heures à 20 heures.