Au Mali, Sokhna Aïda Saliou Thioune enregistre ses premiers « Diébalou »

A l’horizon, le Magal arrive tranquillement. Les préparatifs vont bon train, surtout du côté des Thiantacônes. Pour mieux perpétuer l’oeuvre de son défunt époux, Sokhna Aida Saliou Thioune s’est rendue au Mali pour l’acquisition de milliers de vaches, à cet effet.

A cette occasion, comme un voyage peut en entraîner plusieurs péripéties, la dame Thioune enregistre, en terre malienne, l’adhésion de plusieurs adeptes venus faire leur « diébelou ». Des chameaux, des moutons et autres sont offerts à Sokhna Aida, en guise de serment.

Ici avec le nommé Massira, le premier talibé de Sokhna Aida Saliou Thioune au Mali. Il est chef de « daral ». On l’entend dire en langue peulh à ses employés, « apportez par ici les vaches pour mon désormais guide religieux… ».

Pour bien accueillir la Première des thiantacônes au Mali venue acheter des troupeaux pour le Magal, voilà que des moutons, vaches et chameaux sont tués pour les étrangers. Comme on le connait avec les thiantas, les étrangers on les accueille comme des rois.