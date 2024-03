À l’ombre de l’Injustice: Un Plaidoyer pour la Liberté d’Expression et la Sécurité des Journalistes au Sénégal.

La scène médiatique sénégalaise est secouée par un acte de violence abjecte, frappant une journaliste émérite, Mme Maimouna Ndour Faye. Sauvagement agressée et poignardée devant chez elle, cet incident ignoble soulève des préoccupations profondes quant à la sécurité des journalistes et à la liberté d’expression dans le pays.

Selon des informations, l’agresseur aurait guetté Mme Maimouna Ndour Faye après son émission de ce jeudi avec le député Farba Ngom. Cet acte, d’une cruauté inacceptable, ne saurait rester sans réaction.

Mme Maimouna Ndour Faye, une figure respectée du journalisme, a perdu beaucoup de sang et se bat actuellement pour sa vie aux urgences. Face à cette tragédie, nous nous unissons dans la prière, non seulement pour son prompt rétablissement mais aussi pour la défense indéfectible de la liberté d’expression.

Cette agression odieuse peut provenir de tout endroit, de nulle part, et cela justifie les analyses équilibrées et équidistantes que Mme Maimouna Ndour Faye a apportées à travers son travail journalistique. Elle a osé explorer la vérité, braver les intempéries de l’information, et pour cela, elle a payé un tribut trop élevé.

Depuis quelques semaines, son émission figure parmi les plus suivies au Sénégal. La manière professionnelle avec laquelle elle orchestre les débats souligne son charisme et ses promesses journalistiques. Cet acte barbare ne fait que mettre en lumière l’impact et la pertinence de son travail.

Cette attaque contre une journaliste, en particulier une femme, ne peut être tolérée. Elle représente non seulement une menace à la vie d’une individuelle dédiée à l’informer, mais elle menace également la démocratie elle-même.

Nous appelons fermement l’État à prendre ses responsabilités pour assurer la protection des journalistes de cette envergure. La liberté d’expression est le pilier d’une société démocratique, et chaque acte visant à l’étouffer doit être vigoureusement condamné.

Nous ne devons pas oublier l’agression récente contre la journaliste directrice de 7TV, soulignant une tendance préoccupante. Nous devons nous lever collectivement pour défendre la voix des médias et lutter contre l’impunité.

Ma plume se joint à la résistance contre toute agression envers les journalistes et pour la préservation de la liberté d’expression au Sénégal, et plus largement, en Afrique. La lionne Mme Maimouna Ndour Faye incarne la force du journalisme, et nous lui adressons nos prières et notre soutien dans cette épreuve difficile. Que son courage inspire un changement vers un avenir où la vérité et la liberté continuent de prospérer.

Par Ndiawar Diop

www.ndiawardiop.com