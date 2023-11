“Association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste”: Sept (7) individus déférés au parquet de Dakar

Sept (7) personnes ont été déférés devant le procureur de la République mardi. Ce groupe a été arrêté vendredi passé, lors du procès d’Ousmane Sonko contre l’Etat du Sénégal, devant la Cour suprême. Il s’agit de Coline Emily Lilas Faye (26 ans), El Hadji Lamine Barro (30 ans), Ibrahima Manga (45 ans), Benoît Sambou (29 ans, Malang Badji (23 ans), Ibrahima Manga ( 47 ans) et Ousmane Tamba (23 ans).

Selon L’Observateur, les mis en cause voulaient manifester contre la décision de la Cour suprême sur l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Ziguinchor sur la radiation d’Ousmane Sonko sur les listes électorales. Ils sont reprochés des infractions d’ « association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l’autorité de l’Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves ».

Ils ont bénéficié d’un retour de parquet.