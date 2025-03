 Assemblée nationale : Moustapha Diop perd son immunité parlementaire

Ce vendredi 21 mars, l’Assemblée nationale du Sénégal a voté à une large majorité la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop, député-maire de Louga. Cette décision intervient dans le cadre d’une enquête portant sur un présumé détournement de 700 millions de francs CFA au sein de l’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels .

Le scrutin, expéditif, s’est soldé par 115 votes en faveur de la levée de l’immunité, contre 3 oppositions et 10 abstentions. Moustapha Diop, qui a comparu devant la commission ad hoc, a catégoriquement rejeté toutes les accusations, affirmant qu’il ne devait rien à personne et dénonçant une cabale politique.

Toutefois, la famille de l’inspectrice générale du Trésor, Tabaski Ngom, principale accusatrice, maintient ses déclarations et affirme détenir des preuves compromettantes. Cette dernière, inculpée et placée sous mandat de dépôt en janvier dernier, fait elle-même face à des accusations de détournement de fonds publics et de blanchiment d’argent.

Ce dossier, qui mêle finances publiques et enjeux politiques, continue de captiver l’opinion. De nouvelles révélations pourraient émerger dans les prochains jours, éclairant davantage les responsabilités de chacun dans cette affaire à forts enjeux.