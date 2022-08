Match amical: “Ce que nous avons payé pour jouer contre la Bolivie…”

«Il faut que les gens sachent les efforts que l’on fait. Pour jouer avec la Bolivie, on a dû les payer. En Afrique, on a l’habitude qu’on nous paie pour jouer. Mais si on se dit qu’on prépare la Coupe du monde et que l’entraîneur souhaite jouer une équipe équivalente à ses adversaires au Mondial, et qu’on a des ressources provenant de la Coupe du monde, on doit pouvoir subvenir à ses besoins.

On prendra donc en charge les frais d’organisation du match. Ça fera un montant élevé. Ça peut, peut-être, avoisiner les 200 millions au moins. En plus il y aura nos frais, on peut aller jusqu’à 300 millions. Mais ceci s’explique par notre ambition d’aller faire la meilleure participation possible à la Coupe du monde. On doit bien préparer l’équipe nationale comme il se doit. On doit mettre les moyens qu’il faut pour que l’équipe puisse se préparer au mieux.»