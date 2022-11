Depuis la prise de sanctions contre le Mali par les Etats membres de la CEDEAO, le trafic maritime a changé de circuit. Le port de Dakar par où transitaient plus de 60% des marchandises vers Bamako, perd des parts de marché. Assimi Goita du Mali et Mamadi Doumbouya de la Guinée ont décidé d’organiser les échanges commerciaux vers Bamako, à partir du port de Conakry. Ainsi, les ports sénégalais et ivoirien perdent des revenus importants.

Le ministre de l’économie et des finances du Mali s’est rendu à Moscou pour négocier cette convention commerciale. Au terme des échanges entretenus avec les autorités russes autour d’une convention commerciale en produits stratégiques, notamment le blé, le pétrole et des engrais, des mesures satisfaisantes ont été prises à cet effet en faveur du Mali. D’ailleurs, selon le ministre de l’économie et des finances, M Alfousseyni Sanou, dans quelques semaines, une première expédition doit arriver à Bamako via le port de Conakry.

« Il s’agit notamment de 60000 tonnes de produits pétroliers, 35000 tonnes d’engrais et de 25000 tonnes de blé qui seront bientôt à Bamako. Cette première expédition doit permettre de tracer toutes les autres difficultés liées aux opérations du commerce entre la Russie et le Mali. Et pour l’expédition via le port de Conakry, nous comptons vérifier si toutes les conditions sont réunies pour que dans l’avenir, nous puissions faire expédier des produits en quantité plus importantes », laisse entendre le ministre de l’économie.

Au cours de cette visite, les hautes autorités maliennes et russes se sont entendues pour mettre en marche toutes les dispositions nécessaires pour un approvisionnement régulier sécurisé du Mali en denrées de première nécessité et à des prix abordables. « Dans ce partenariat, lorsqu’on va signer une convention globale d’Etat, chaque fois qu’il y’aura une expédition, des contrats vont être signés entre les sociétés d’Etat russe et celles maliennes. A partir de là, ils vont recevoir les marchandises au port de Conakry. Eux à leur tour auront déjà des contrats avec les opérateurs économiques privés qui iront chercher les marchandises avec ces sociétés d’Etat », relate M. Alfousseyni Sanou.

L’occasion était parfaite pour le responsable en charge de l’économie et des finances du Mali de remercier les autorités russes pour l’accueil réservé à sa délégation et aussi de leur avoir facilité la négociation.

Notons que cette première expédition devrait arriver au Mali dans les prochaines semaines via le port de Conakry. Son cout est estimé à 100 milliards de dollars, soit plus de 60 milliards de FCFA rapportent « Maliweb » et « Le Pays ».