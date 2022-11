Assemblée nationale : Des députés demandent à l’Etat de reprendre les terres octroyés pour Akon City

Des députés de l’opposition ont demandé au ministre Mame Mbaye Niang, lors du vote de son budget, la résiliation du contrat qui le lie au rappeur Alioune Badara Thiam, concernant le projet de ville africaine futuriste, Akon City, qui tarde à voir le jour. Depuis la pose de la première pierre le 31 août 2020 par l’ancien ministre du Tourisme, Alioune Sarr, les travaux n’ont pas commencé. Alioune Badara Thiam dit Akon avait obtenu de l’Etat 55 hectares sur le site de Mbodiène, pour la construction d’Akon City.

Malgré tous les engagements souscrits notamment le démarrage annoncé des travaux dans le premier trimestre de 2021 puis en octobre de la même année, le projet présenté pompeusement comme une ville futuriste, un « Wakanda sénégalais », d’un coût de 6 milliards de dollars tarde depuis lors à voir le jour.

Les herbes folles ont poussé depuis lors sur le site et ont même recouvert la pierre posée jadis par le prédécesseur du ministre Mame Mbaye Niang. Quant au promoteur, il est aux abonnés absents. A juste titre, les députés ont demandé au ministre les raisons du très grand retard noté dans l’aménagement de Akon City. Le député-maire de Yeumbeul, Bara Gaye, a demandé la résiliation du contrat avec le promoteur. « La

cérémonie de pose de première pierre a eu lieu depuis le 31 août 2020, et plus de deux après, rien n’a été fait », a -t-il déclaré rapporté par Le Témoin.

Bara Gaye souhaite que le contrat d’Akon City soit cassé. « Qu’est- ce que l’Etat attend pour résilier ce contrat ? » a-t-il demandé, dénonçant au passage ce qu’il considère comme un « scandale ». Pour finir, Bara Gaye a suggéré que les 55 hectares octroyés à Akon soient cédés à un autre.

« Qu’est-ce que l’Etat du Sénégal attend pour résilier ce contrat ? », le ministre Mame Mbaye Niang a, dans son rapport, soutenu que « si son promoteur n’honore pas sa part du contrat le liant à la SAPCO, les terres devant abriter ledit projet seront réattribuées à d’autres investisseurs ».