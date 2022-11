D’après une information parue jeudi dernier, le ministre des Sports, Yankhoba Diatta, a été viré de l’hôtel des Lions au Qatar par son collègue de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Sow, par ailleurs vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le ministre du Commerce et des PME, Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement, laisse entendre que c’est faux. «Il faut comprendre que nous sommes à l’époque des fake news, rappelle-t-il dans un entretien avec Wal fadjri. Je ne pense pas que cela soit une information avérée pour avoir rencontré les concernés. On a discuté de beaucoup de choses et ils m’ont confirmé que cela n’est pas avéré.»

Abdou Karim Fofana martèle : «Nous sommes à une époque- que ce soit nous les hommes politiques, le grand public ou la presse- où nous sommes victimes de désinformation. Quelques fois les propos que je tiens en tant que porte-parole du gouvernement, dans leur transcription par les médias, sont déformés. On a envie de corriger mais si l’on corrige, on change la posture. Nous en sommes tous victimes. Les deux ministres m’ont assuré qu’il n’y a jamais eu de difficultés de cette nature.»