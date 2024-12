Assemblée Nationale: Les députés convoqués en séance plénière, ce vendredi

Après l’installation des députés de la 15eme législature, en début de semaine, ces derniers sont convoqués en séance plénière ce vendredi 6 décembre 2024 à l’assemblée Nationale pour la ratification des listes des membres des commissions permanentes.

Rappelons que El Malick Ndiaye a été élu président l’Assemblée nationale. En effet, le président sortant lui a passé le témoin, ce mercredi, lors d’une cérémonie de passation de services.

Cette rencontre était également une occasion pour Amadou Mame Diop de procéder à la transmission des dossiers en cours afin de permettre à l’actuel président de garantir la continuité du travail parlementaire. El Malick Ndiaye a, avant la cérémonie de passation de services, adressé un message de remerciement au Présent de la République et au Premier ministre avant d’inviter les députés de la 15eme législature à travailler dans le sens de bâtir une Assemblée « exemplaire, inclusive, moderne ».

« Mes chers collègues députés, je tiens particulièrement à vous remercier d’avoir porté votre choix sur ma modeste personne. Votre confiance m’honore et m’engage à servir cette institution avec rigueur et responsabilité. Je prends l’engagement de travailler avec vous dans un esprit de dialogue, d’ouverture et de justice.

Ensemble, en nous inspirant des valeurs de Jub, Jubal, Jubanti, nous bâtirons une Assemblée exemplaire, inclusive, moderne et digne de la confiance que nous a accordée le peuple », a-t-il indiqué.