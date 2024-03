Quelques heures après l’officialisation du combat royal entre Modou Lô v Siteu pour le mois de novembre, le manager du roi des arènes s’est prononcé sur cette affiche de feu qui opposera le Tarkinda à Kharagne Lô.

“Nous avons un combat désormais Dieu merci. Affronter les jeunes lutteurs était le souhait de Modou Lô donc s’il doit affronter Siteu il est dans sa logique. Une affiche surprise ? Ça peut être une surprise pour beaucoup mais Siteu est un champion qui a eu à affronter Sa Thiés, Lac 2 et Papa Sow. Il a donc fait ses preuves. Jambaar Productions a organisé les derniers combats de Siteu et il ne restait qu’à avoir l’accord de Modou Lô qui va lutter pour la première pour cette structure. C’était également voulu se sa part car il a d’excellentes relations avec Mansour Ba et Jambaar Productions” a déclaré Ass Cissé sur Gaston Productions TV.