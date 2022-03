Arrestations et tortures d’activistes femmes : Des membres de la société civile crient leur indignation

Les activistes arrêtés, ce mercredi 23 mars, lors de la manifestation avortée contre le parrainage, affirment avoir subi des traitements inhumains. Si Guy Marius Sagna est revenu sur le calvaire qu’il a subi, les femmes activistes ont également vécu des brimades. Une situation que certains membres de la société civile dont Alioune Tine d’Afrikajom Center et Seydi Gassama d’Amnesty International ont dénoncé à travers des tweets.

« Nous exprimons notre indignation la plus profonde face aux allégations de violences, traitements cruels et dégradants subis par des activistes femmes et hommes manifestant contre le parrainage. Une enquête doit être ouverte par la justice pour identifier et punir les responsables », fait savoir, Alioune Tine sur Twitter .