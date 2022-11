Le Président de Pastef-Les Patriotes a exigé d’emblée la libération de Pape Alé Niang, parce que, « son emprisonnement est arbitraire. La place de Pape Alé n’est pas en prison. Il n’est pas un criminel, c’est professionnel qui fait son travail consciencieusement. Nous exigeons de Macky Sall, de son procureur et de son juge d’instruction de libérer Pape Alé Niang ».

Pour Ousmane Sonko, qui fait face à la presse, Macky Sall et son régime « ne vont pas entendre, ils sont dans une logique d’élimination systématique de toutes les voix discordantes. S’ils pensent en prenant Pape Alé pour une instruction de six mois, ils auront réussi, ils se trompent, il y a des dizaines de sénégalais qui peuvent faire ce travail là ».

Et ce que le pouvoir cherche, ajoute t-il, « c’est l’intimidation par la justice et par le déploiement des forces de sécurité de sorte qu’aucun sénégalais n’osera plus parler. Il faut faire face en mobilisant tous les Sénégalais pour dire non ».