La Sous-coalition Groupe des hors coalisés/Liberté et responsabilité, membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar (GHC/LER-BBY) réfléchit déjà à la Présidentielle de 2024. L’entité parle d’une candidature unique au sein de BBY et invite la majorité présidentielle à massifier la coalition dans ce sens. Elle invite les différentes composantes de la coalition au pouvoir à sensibiliser et à mobiliser les militants pour les mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances. L’entité va, dans ce sillage, organiser des tournées de mobilisation et d’animation politiques au niveau des différents départements du Sénégal.

En effet, l’ancien ministre Pape Diouf explique que la sous-coalition travaille sur la base de principes qui vont aboutir à trouver un candidat capable de gagner les élections en 2024. Sur la légalité de la candidature de l’actuel président de la République, il estime que cette question doit être posée sur la table au sein de la coalition BBY.

«S’il faut prendre position, nous le ferons le moment venu. Nous sommes dans un État de droit et au sein de la coalition, il s’agira de discuter de toutes les questions en égale dignité et prendre en compte les avis des uns et des autres».

Il estime, en outre, que la grande coalition BBY doit subir une profonde mutation organisationnelle et fonctionnelle, afin de favoriser une meilleure implication de toutes ses composantes. «Il est noté une certaine léthargie de la plupart de ses instances, induisant, de fait, une réelle mobilisation des responsables, des militants et sympathisants. Cette décision permettrait la création d’une nouvelle et vraie coalition politique à la place d’une simple coalition électorale, avec une nouvelle dynamique et une nouvelle offre programmatique aux Sénégalais».

Ainsi, il propose la mise en place d’une instance dirigeante, totalement inclusive, avec des rencontres périodiques plus régulières. De même, le Secrétariat exécutif permanent (SEP) dont la composition et le fonctionnement ont toujours suscité de légitimes récriminations devrait améliorer sa gouvernance inclusive en élargissant sa composition.

Sur l’audition d’Ousmane Sonko, le GHC/LER félicite les forces de défense et de sécurité pour «leur professionnalisme et leur détermination à garantir la sécurité des biens et des personnes constatés lors d’un récent événement judiciaire».

S’agissant des mesures prises en faveur du renforcement du pouvoir d’achat des Sénégalais à travers la baisse des prix de certains produits de consommation et de services, l’entité pense qu’elles sont importantes. Ainsi, le GHC/LER demande au chef de l’État de veiller à une application rigoureuse. «Au même titre que les organes de régulation de l’État doivent veiller à l’application, les populations aussi doivent jouer les sentinelles pour une application effective des différentesmesures qui visent à améliorer la vie des Sénégalais», dit-il.

