Arrêtée chez elle et en détention depuis plus de 15 jours, pour violation d’itinéraire de marche à Tivaouane, le professeur Bintou Sambou de Pastef allaite, depuis plus de 15 jours, son bébé en prison.

« Quand on lui emmène son bébé dans les Cellules pour sa tétée, vous comprenez que Macky est un monstre froid », dénonce Amadou Ba, membre du mouvement national des Cadres de Pastef.

Selon Amadou Ba, Bintou Sambou reste très digne et combative. Et son procès en flagrant délit a été renvoyé au 29 mars pour la maintenir « le plus longtemps en détention. Même un contrôle judiciaire lui a été refusé ».

« Elle est actuellement à la prison de Thiès loin des siens qui sont à Tivaouane où existe une prison pourtant », poursuit M. Ba.