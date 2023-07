Sadio MANE suivra-t-il les traces de Kalidou KOULIBALY et d’Édouard MENDY en rejoignant l’Arabie Saoudite cet été ? Bien que le sénégalais souhaite rester en Bundesliga et au Bayern, les clubs saoudiens font le forcing pour le recruter. Le dernier est Al Ahli, club qui vient de recruter Edouard MENDY et Roberto FIRMINO, qui a fait une belle offre à MANE.

Selon plusieurs sources, le club promu Al Ahli propose à Sadio MANE, double Ballon d’Or africain, un salaire un peu plus élevé que celui qu’il perçoit actuellement au Bayern (20 M€). Le club de Djeddah aurait en effet offert un salaire de 25 millions de dollars (23 millions d’euros) par an à l’ancien joueur de Liverpool et de Southampton, selon les informations de Sports Zone. Ce qui équivaut à 15,08 milliards Fcfa par an. C’est un salaire de 41,3 millions FCFA par jour, 1,72 million FCFA par heure et 28 691 FCFA la minute !

Lors de son passage à l’Ambassade d’Arabie Saoudite à Dakar ces dernières heures, Sadio MANE aurait reçu un appel téléphonique du propriétaire d’Al Ahli. Ainsi, bien qu’il soit indéniable que le champion d’Afrique souhaite continuer au Bayern Munich, il devra désormais choisir entre l’ogre bavarois et le défi saoudien, tout comme Édouard ENDY et Kalidou KOULIBALY.

Yesterday, the CEO of Al-Ahli, Yazan Al-Sharif, presented a massive bid to Sadio Mane when Sadio was in KSA embassy in Dakar, by phone call.

▫️A 3 years contract, with a $25M / year salary and a huge co-investment with one of the most successful Halal Hedge… https://t.co/yvvjR98h0x pic.twitter.com/7hGCokPV5K

— SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 5, 2023