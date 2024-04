Le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye n’a pas limité sa première sortie officielle à la cité du Mouridisme. Après son tête à tête avec le Khalif Général des Mourides, le Chef de l’Etat a poursuivi sa visite de courtoisie à Tivaouane auprès du Khalif Général des Tidiane, Sérigne Babacar Sy Mansour. Accompagné de son Directeur de cabinet, il a été chaleureusement accueilli chez le khalife général, Serigne Babacar Sy Mansour.

A son arrivé à la capitale du Tijaniya, son Excellence et sa délégation restreinte ont été reçu par Serigne Habib Mansour et Serigne Oumar Sy, avant d’être reçu par le Khalif Général des Tidianes. Quelques minutes plus tard nous avons aperçu l’arrivée de Serigne Moustapha Al Amine dans la cour de la maison du Khalif de Mame Maodo.

Cette visite qui revêt d’un caractère symbolique alors que le chef de l’État prévoit de s’entretenir avec le guide religieux lors de cette étape après son passage à Touba.

Pour rappel, à Touba, après une audience avec Serigne Mountakha Mbacké, le président s’est rendu à la grande mosquée où il a pris un moment de recueillement devant le mausolée de Khadim Rassoul, le fondateur du Mouridisme. Il était accompagné par son Directeur de cabinet Mary Teuw Niane.