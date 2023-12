Après Macky : Khalifa Sall envisage-t-il son propre Dialogue ?

Khalifa Sall prône t-il un autre Dialogue, après celui du Président Macky Sall qui l’a remis en selle, pour réconcilier les Sénégalais ? Où attend-il son élection à la tête du pays en février 2024 pour le faire ?

L’un dans l’autre, le leader de Taxawu Sénégal, qui tend la main à tous les fils du pays dans ce post sur X, est dans une perspective de réconcilier les Sénégalais, pour amorcer le véritable développement.

« Je tends la main à toutes les filles et à toutes les fils du #Sénégal pour réenchanter notre pays et le placer sur la voie du véritable développement. Nous pouvons avoir des parcours et des trajectoires différents mais porter des espoirs communs. Allons dans la même direction. Relevons ensemble les défis de notre temps », a déclaré le candidat déclaré à la prochaine Présidentielle…