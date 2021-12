Après la libération de Kilifeu, FRAPP et « Y’ en a marre » veulent des assises nationales sur la justice

A travers un communiqué conjoint, le Front pour une Révolution Anti-impérialiste, Populaire et Panafricaniste (FRAPP)/France-dégage et le mouvement « Y’ en a marre » se sont félicités de la liberté provisoire accordée à Kilifeu.

Une libération provisoire acquise, selon les activistes, avec la « jonction d’un combat judiciaire et d’un combat médiatique pour faire reculer le régime en place dans sa volonté de garder arbitrairement le plus longtemps possible Kilifeu en prison ». Ainsi, pour taper le fer pendant qu’il est encore chaud, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. En effet, les deux organisations vont initier en collaboration les forces vives de la Nation des états généraux de la Justice.

« Dans cette perspective, après avoir rencontré Jammi Rewmi, la CNTS/FC, Yewwi Aslan Wi, la coalition Wallu Sénégal et après avoir organisé un rassemblement ‘Yoon a ngi jeng’, le Y’en a marre et le FRAPP vont poursuivre les rencontres avec les forces vives de la nation sénégalaise, engage une réflexion populaire profonde autour d’assises nationales de la justice ou d’états généraux de la justice. FRAPP et Y’en a marre vont organiser des jurys citoyens sur la question de la justice. Ce système où la justice est une caisse de résonance du présidentialisme va être traduit à la barre », informe le communiqué.

Dans un autre registre, « Y’en a marre » et le FRAPP demandent la démission du directeur général de La Poste « victime d’un carnage financier ».

Walfnet