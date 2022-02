APR : Un parti-caserne où tout le monde est au garde-à-vous ?

«La réunion du Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République () s’est résumée, hier, à une adresse de Macky Sall aux membres de cette instance à qui il aura livré la bonne parole présidentielle. Comme lors de la première rencontre qu’il avait eue avec les dirigeants de son parti, au lendemain de sa réélection à l’élection présidentielle de février 2019, les participants n’ont pas été autorisés à s’exprimer», révèle le quotidien Le Témoin dans sa livraison de ce jeudi.

Et d’enchaîner : «Ils ont dû se contenter d’écouter avant d’être priés de débarrasser le plancher. Singulier parti où aucun débat démocratique n’est autorisé et où un seul Général, trônant au sommet, donne des ordres que tout le monde est obligé d’exécuter sans récriminations ni murmures. À ce rythme, l’APR est une organisation militaire où, même pour le choix des candidats aux élections locales, c’est le Général qui décide et les militants sommés de se mettre au garde-à-vous».