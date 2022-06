Pour avoir appuyé la sortie de Aminata Tall : Mankeur Ndiaye menacé de mort

L’ancien ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye a reçu hier des menaces de mort et de sévices physiques. Il paie ainsi sa sortie ce mardi pour soutenir l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental Aminata Tall. L’ancien Représentant du SG des Nations-Unies en Centrafrique et chef de la Minusca, écrivait dans un tweet le lundi 20 juin 2022, que « depuis des semaines, le monde observe le Sénégal. Notre pays doit continuer d’être un État de droit, respectueux des libertés individuelles et collectives, de sa Constitution et des lois et attaché à son unité nationale. Discutons pour pacifier le champ politique ».

A l’endroit de l’ancienne présidente du CESE, souligne-t-on dans “Le Témoin”, l’ancien patron de la diplomatie sénégalaise (2012-2017) témoigna ceci : «Je salue sa lucidité et son courage politique et lui dis tout mon soutien. Travaillons pour les consensus, pour la paix civile et des élections inclusives ». Assez pour que Mankeur Ndiaye reçoive les représailles du camp présidentiel. « Depuis hier (mardi), j’enregistre des injures et des menaces de sévices physiques et de mort. Je prends à témoin l’opinion nationale et internationale. Je n’ai offensé personne. Je n’ai dit du mal de personne. Je continue de plaider pour le dialogue politique et des élections inclusives » écrit Mankeur Ndiaye dans un tweet.

Dans ce tweet, l’ancien diplomate s’est présenté en tant que Consultant international, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Représentant spécial du SG/ONU en Centrafrique et Chef de la Minusca.