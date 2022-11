Comme chaque année, le royaume d’Arabie Saoudite a encore sacrifié à la tradition en offrant à notre pays 47 tonnes de carcasse de moutons. Lors de la cérémonie de réception du don qui a eu lieu hier à Dakar, le directeur du Fonds de solidarité nationale a indiqué que le don est destiné aux familles sinistrées des inondations.

«Nous avons des liens fraternels avec le royaume d’Arabie Saoudite et ce royaume a encore sacrifié aujourd’hui à la tradition en offrant des carcasses de moutons à la République sœur du Sénégal. Nous avons reçu 5.000 carcasses de mouton répartis en 1.440 cartons, ce qui fait 47 tonnes en termes de poids et une valeur estimée à près de 700 millions de FCFA», a informé Mamadou Ndao. «la distribution se fera par ciblage au niveau des régions qui ont été les plus éprouvées par les inondations mais également les régions du centre compte tenu de la quantité qui n’est pas la même que lors de éditions précédentes, c’est-à-dire l’offre est un peu restreinte. les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick, Matam entre autres sont les régions qui vont recevoir ces carcasses de moutons. C’est un ciblage très bien exécuté qui est fait pour la distribution et ces dons seront carrément distribués aux familles nécessiteuses », a-t-il précisé.

Libération