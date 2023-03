Appel à la résistance d’Ousmane Sonko : Pouvoir et opposition sur la défensive

L’appel à la résistance du leader du Pastef, Ousmane Sonko, hier depuis son lit d’hôpital, a déclenché une polémique dans le landerneau politique. Les alliés du Pastef comme ceux de la coalition au pouvoir BBY restent sur leurs gardes.



Selon Serigne Mbacké Faye, responsable politique APR et membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar, cette déclaration n’est rien qu’une diversion pour échapper à la justice.

«C’est irresponsable de la part d’un leader comme Ousmane Sonko de demander aux jeunes de faire face aux forces de l’ordre ou de détruire les biens d’autrui et pendant ce temps, il se la coule douce à la clinique prétextant qu’il est malade, alors que tout le monde sait qu’il se porte très bien. C’est lâche de sa part. Qu’il ait le courage de sortir et d’apporter ses preuves à la justice au lieu de manipuler les Sénégalais de cette manière. Désormais, nous n’allons pas accepter qu’une seule personne perturbe tout le pays en manipulant et en détruisant les biens d’autrui et on le laisse vaquer à ses occupations. Trop, c’est trop. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera toléré» ,a-t-il pesté.

Dans le camp d’en face, le député Serigne Cheikh Thioro Mbacké estime que la résistance reste le seul moyen pour libérer le peuple de la dictature de Macky Sall. «Le message d’Ousmane Sonko aux jeunes est très important. Nous réitérons tout notre engagement et soutien à Ousmane Sonko. Nous allons continuer dans la dynamique de faire tout ce qu’il demande, surtout cet appel à la résistance. Nous allons suivre cet appel pour combattre l’injustice et libérer le peuple sénégalais de la dictature de Macky Sall. Nous allons continuer la résistance jusqu’au bout», a-t-il répliqué sur les ondes de la RFM.