Annulation des manifestations du 03 Avril : Les vraies raisons de la volte-face de YAW

La principale raison de la reculade de Yewwi pour les manifestations du 03 avril serait selon selon Seneweb, la contribution publiée par le colonel à la retraite, Momath Seynabou Thiam qui dénonçait ces manifestations à la veille du 04 Avril comme une « profanation ». La contribution du Colonel a été rapidement virale et a été très bien accueillie par l’opinion. Les arguments du Colonel ont eu des échos très favorables chez des membres importants de Yewwi qui ont eu une longue expérience et une culture étatique.

Une autre raison est que Yewwi s’est rendue compte le 16 et le 30 mars que le rapport de force sur le plan sécuritaire lui est devenu largement défavorable sans oublier la lassitude des populations avec les manifestations. Autant de raisons qui font que les manifs du 03 avril étaient devenues problématiques.

Les « échanges avec les hauts gradés » qu’invoque Yewwi dans son communiqué pour expliquer “l’annulation des manifs n’est que subterfuge et manipulations pour justifier une reculade et ne pas être ridicule”, renseigne d’ailleurs très proche des milieux militaires. “Ce subterfuge est à la limite plus dangereux que les manifs parce qu’il jette la suspicion entre hauts gradés, poursuit-il. L’armée ne se laissera pas distraire et ne se mêle pas de politique comme le veut son règlement et ses traditions”.