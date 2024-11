Anniversaire du massacre de Thiaroye: La France sera représentée par...

Jean-Noël Barrot au Sénégal! Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères représentera la France le 1er Décembre lors des commémorations du 80e anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Il l’a lui même donné l’information à travers une vidéo publiée sur son compte X .

« Je représenterai la France le 1er Décembre lors des commémorations du 80e anniversaire des évènements de Thiaroye. Ce sera un moment de mémoire et pour notre pays un moment d’introspection », a-t-il laissé entendre.

Aujourd’hui, je me rends au Tchad, à la frontière soudanaise, en Éthiopie et au Sénégal. pic.twitter.com/jIgPzmOfNO — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 27, 2024

Les cérémonies de commémoration, prévues le 1er décembre 2024, seront marquées par des événements mémoriels au cimetière et au camp militaire de Thiaroye. Parmi les moments forts, la première de la pièce Aube africaine de Keita Fodeba, mise en scène par Mamadou Seyba Traoré, et la projection du film Camp de Thiaroye de Sembène Ousmane et Thierno Faty Sow.

Le comité a également organisé des discussions avec les jeunes de Thiaroye pour transmettre l’histoire et renforcer les liens intergénérationnels autour de cet épisode clé.