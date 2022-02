Amnistie, élection, transition: Les grands axes de la nouvelle charte de la junte malienne

Au Mali, les membres du Conseil national de transition (CNT) qui fait office d’organe législatif provisoire dans le pays, ont adopté à l’unanimité, ce lundi, la nouvelle charte de la transition. Ladite charte présente plusieurs nouveautés. Selon Rfi, il y a déjà le nombre de parlementaires désignés et non élus, qui passent de 121 à 147, et pour la durée de la transition. Dans le texte, il est aussi écrit que les élections présidentielles prochaines, dont la date n’est pas encore connue, vont marquer la fin de la transition.

Le poste de vice-président de la transition est supprimé. Avant le deuxième coup d’État de mai 2021, c’est Assimi Goïta, l’actuel chef de l’État qui assumait ses fonctions.

Dans la nouvelle charte, il est stipulé qu’en tant que président de transition, le colonel Goïta ne pourra pas se présenter aux prochaines présidentielles et législatives. Enfin, il y a l’amnistie votée pour les auteurs des deux derniers coups d’État, ajoute Rfi.