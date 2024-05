Amir Abdou, entraîneur de la Mauritanie, confiant avant le derby contre le Sénégal : « nous savons que les derbies se gagnent sur le terrain »

Dans la course effrénée des qualifications pour la Coupe du Monde, l’entraîneur de la sélection mauritanienne, Amir Abdou, révèle sa stratégie face à des défis de taille. Après des confrontations avec des géants du football comme le Maroc et le Mali, il souligne l’importance de ces rencontres comme références pour préparer le derby tant attendu contre le Sénégal lors de la 4e journée.

« Nous avons affronté le Maroc, une équipe classée 10e au monde, ainsi que le Mali, qui a atteint un stade avancé lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Il ne faut pas sous-estimer ces calibres. Nous avons joué avec nos moyens, nos ressources. Jouer devant 55 000 spectateurs au Maroc, chez eux, et produire un tel match, alors qu’ils pensaient que c’était une simple exhibition, nos joueurs ont montré beaucoup d’agressivité et de volonté de gagner. J’ai trouvé que mon équipe était capable de se concentrer dans ce genre de matchs, et pour moi, ce sont des références pour l’équipe nationale du Sénégal, » a déclaré Amir Abdou, cité par wiwsport.

Dans cette course, les Mourabitouns, classés 5e avec 1 point, vont d’abord accueillir le Soudan, dauphin du Sénégal avec le même nombre de points (4). Un match important selon le technicien franco-comorien qui insiste sur la nécessité de se concentrer d’abord sur cette rencontre. « Nous nous sommes déjà réunis à plusieurs reprises avec le staff pour analyser nos adversaires. Il ne faut pas sous-estimer le Soudan, qui a bien débuté avec deux bons résultats contre le Togo et le Congo, et qui sera notre premier adversaire. Si nous ne sommes pas prêts contre le Soudan, nous pourrions aborder le match contre le Sénégal avec appréhension. Ce match sera important et déterminant pour bien jouer contre le Sénégal. Nous avons beaucoup travaillé en vue du match contre le Soudan, et nous aurons également le temps de nous préparer contre le Sénégal. »

Mais c’est le derby contre le Sénégal, prévu le 09 juin, qui attire toute l’attention. Un affrontement où l’honneur et la fierté nationale seront en jeu, où les Mourabitounes devront puiser dans leurs ressources pour rivaliser avec l’une des nations les plus redoutables du continent. « Nous savons tous que le Sénégal est une grande nation, et ce sera un match de référence comme ceux que nous avons joués contre le Maroc et l’Algérie. Nous pourrons être à la hauteur de cet adversaire. Nous savons que ce sera un derby, et les derbies se gagnent sur le terrain, c’est une question de rapport de force, » a averti le coach.