Amadou Ba Pastef : « L’opposition doit arrêter le focus enfantin sur la personne de... »

Amadou Ba de Pastef apporte la réplique à l’opposition suite aux attaques contre le président Bassirou Diomaye Faye, mais plus particulièrement envers son premier ministre Ousmane Sonko.

Pour lui, ces attaques contre le nouveau régime, révèle une contestation au fond du suffrage universel qui les a portés au pouvoir.

Mais, « c’est peine perdue à vouloir brûler le Messager », dit-il, « alors même que le Peuple fait corps avec le Message. »

Voici en intégralité sa déclaration.

Attaques tous azimuts contre Diomaye, Sonko et le Projet ou comment remettre en cause le suffrage universel…

En réalité, ceux qui feulent de rage contre Diomaye, Sonko et le PROJET en veulent réellement au PEUPLE sénégalais dont pensent-ils, l’immaturité politique et l’indigence intellectuelle auraient porté ces trublions et le parti Pastef au Pouvoir.

Mais ne nous y trompons guère, ces tire-au-flanc qui poussent des cris d’orfraie à chaque bruissement de Sonko, sont les mêmes qui hier le critiquaient déjà dans ses habits d’opposants, houspillaient son manque de raffinement langagier, dénonçaient les hordes de jeunes inconscients et désœuvrés qui lui servaient de bouclier, se gaussaient de son plus fort reste qui l’avait catapultait à l’assemblée nationale et appelaient ouvertement Macky Sall à user de la force illégitime pour sauver la République contre Pastef.

Vous voulez vous en convaincre?

Qu’ils vous sortent un post, vidéo ou article dans lesquels ils exigeaient des enquêtes sur la disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou, une pensée à leur familles éplorées, une attention à leurs enfants désespérés.

Que n’avaient ils montré de colère lorsque le Président Macky Sall enchaînait les consultations à domicile immédiatement après la réunion du Conseil supérieur de la magistrature pour réaffecter des magistrats en fonction de l’agenda judiciaire contre la candidature de Ousmane Sonko?

Qu’ils étaient silencieux ces gondoliers de l’information lorsque la pègre gouvernementale s’alliait avec la mafia foncière pour faire main basse sur notre littoral et les terres des communautés! Oui la verve de Sonko est crue, mais elle a le mérite de pointer le mal sans y oindre quelques huiles sémantiques pour attendrir les stigmates.