Ali Haïda espère que Ousmane Sonko sera un bon maire pour Ziguinchor

L’ancien ministre de la Pêche et de l’Ecologie sous Wade, Ali Haïda «espère de tout (son) cœur » que l’opposant Ousmane Sonko, élu dimanche dernier, « sera un bon maire pour Ziguinchor », précisant que le maire sortant, Abdoulaye Baldé « n’était pas mauvais ».

A la question de savoir s’il est surpris de la victoire de Ousmane Sonko sous la bannière de Yewwi Askan Wi, Ali Haïda de répondre : « pas tout à fait parce que depuis mars, il a su déférer une très grande sympathie autour de sa personne et il a su avoir une coalition qui était significative et qui a gagné beaucoup de grandes villes. C’est ça la vie de la démocratie ».

« Je ne suis pas allé aux élections, j’ai soutenu une candidate de Benno Bokk Yakaar (Victorine Ndeye) dans la commune de Niaguis et qui, heureusement, a gagné les élections. Il me fallait bien la soutenir. C’est ça la démocratie. Aujourd’hui c’est moi et demain c’est toi », a-t-il ajouté, lors de l’émission Grand Jury de la RFM.

Ali Haïda dit aussi espérer de tout son cœur que Ousmane Sonko sera un bon maire pour Ziguinchor. Il a, en outre, précisé que Abdoulaye Baldé, maire sortant n’était pas mauvais, « car beaucoup de Ziguinchor sont pavées et il y a des lumières solaires et de l’assainissement ».

Il a noté que « les réalisations ne sont pas les seules clefs du succès, au regard de tout ce que le gouvernement a créé dans la région de Ziguinchor ».