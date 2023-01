Alerte : « La santé du journaliste Pape Alé Niang s’est gravement détériorée », (Thierno Niang)

La santé du journaliste d’investigation Pape Ale Niang s’est gravement détériorée, alerte son frère Thierno Niang. En effet, ce dernier alerte sur l’état de santé du patron de Dakar Matin.

« La santé du journaliste d’investigation Pape Alé Niang s’est gravement détériorée », a posté Thierno Niang sur sa page Facebook. Selon lui, Macky Sall sera personnellement tenu pour premier responsable si l’irréparable se produisait.

Pape Alé Niang Niang avait été renvoyé en prison le 20 décembre après avoir été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre. Son contrôle judiciaire était intervenu après plus d’un mois de détention près de Dakar pour « divulgation d’informations de nature à nuire à la défense nationale », « recel de documents administratifs et militaires » et « diffusion de fausses nouvelles ».