Air Guinée, résidence : La riposte de Cellou Dalein Diallo

Mis en examen sur le dossier de la liquidation de Air Guinée et sommé par les militaires de quitter une résidence ‘’de l’Etat’’ qu’il occupe, Cellou Dalein Diallo crie au complot. Il a organisé une conférence de presse hier 17 février pour se défendre.

« Il y a un acharnement. Vous connaissez le poids de l’UFDG, son poids électoral (…). Notre chance de remporter les élections est connue par certains. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour que ce ne soit pas l’UFDG. Et, nous craignons que ces gens hostiles, ne soient en train de manipuler le CNRD pour trouver les moyens pour nous exclure, tel que le harcèlement judiciaire dont on est déjà exposé », a-t-il déclaré d’emblée.

Sur la compagnie aérienne, l’ancien ministre des Transports dit s’être opposé à sa cession à l’homme d’affaires guinéen. « Je me suis opposé à la vente d’Air Guinée à Mamadou Sylla. Je ne vais pas répéter tout ce que j’ai dit ce jour, mais le président s’était fâché pensant que c’est à cause de mon opposition à Mamadou Sylla que je ne le voulais pas parce qu’il y avait des conflits connus entre Mamadou Sylla et moi. Mais en réalité, c’est parce que je connais la complexité des transports aériens », raconte-t-il.

Sur la résidence supposée appartenir à l’Etat, il se défend d’avoir spolié ce qui appartient à la communauté. L’opposant politique déclare l’avoir légalement acquise à 406 millions de Francs guinéens sur proposition de Foromo qui était au patrimoine bâti à l’époque. « Je ne me suis pas emparé d’un bien public de l’Etat. Il s’agissait d’un domaine privé de l’Etat, que l’Etat m’a cédé dans le respect de toutes les règles de procédure. Ce n’est pas un bien public, c’est un bien privé de l’Etat », a-t-il lancé.

Cellou Dalein rappelle même que la junte de 2008 dirigée par Dadis Camara a voulu l’exproprier. Mais que le capitaine Dadis a fini par lui présenter des excuses après qu’il ait brandi ses documents de propriété. Il promet de voir ses avocats pour préparer sa défense.