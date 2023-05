AIBD : 161 prestataires de l’ex-ADS régularisés

Sur instruction du Président de la République, Macky Sall, M. Abdoulaye Dièye, Directeur Général de AIBD SA ( Aéroport Internationale Blaise Diagne de Diass), a régularisé 161 prestations des ex-Ads qui n’ont pas pu être reversés à l’Aibd SA après la fusion de ces deux structures. Désormais, ces pères et mères de famille qui ont fait entre 10 et 32 ans de service, disposent d’un Contrat à Durée Indéterminée (CDI).

Satisfaits par ce geste de haute portée sociale, ils n’ont pas tari d’éloges à l’endroit du Directeur Général. Avec des messages empreints d’émotion et de soulagement, les nouveaux Agents de AIBD SA ont adressé leurs vifs remerciements à leur Directeur Général et promis de travailler avec engagement et détermination à la réalisation des projets de AIBD SA.