Rebondissement dans le dossier Sweet Beauty. Ousmane Sonko a ouvert un nouveau front en déposant, hier, devant le Doyen des juges une plainte de constitution de partie civile.

La plainte vise les nommés Mamadou Mamour Diallo, Sidy Ahmed Mbaye, « le transporteur », Viviane Wade, Adji Sarr, un chauffeur non encore identifié et X, rapporte Libération.

Les chefs visés dans la plainte sont : le délit d’association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie à jugement, l’atteinte à l’administration de la justice et la tentative de corruption active.

Cette plainte fait suite aux déclarations et audios de Mc Niass, aux témoignages, interviews et autres « preuves » du docteur Alphousseyni Gaye, des réquisitions sur les téléphones de Adji Sarr et de Sidy Ahmed Mbaye sur la base du rapport interne de la gendarmerie.

Les éléments ci-dessus listés ont révélé une connexion ayant eu pour but de perpétrer un ou plusieurs crimes ou délits contre la paix publique en vue d’obtenir de la justice des faveurs, avantages ou obligations, qu’ils savaient indus