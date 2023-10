Parallèlement à la campagne militaire, la classe politique israélienne est en pleine ébullition. Lors de sa première conférence de presse samedi soir 28 octobre, Benyamin Netanyahu a rejeté les questions sur sa part de responsabilité du fiasco du 7 octobre, s’en prenant aux responsables de l’armée dans un tweet publié à 1h10 du matin. Et cela a provoqué un tollé général.

C’est du jamais-vu. Le Premier ministre israélien efface un message posté sur les réseaux sociaux. Il présente des excuses et reconnaît avoir eu tort en pleine nuit et pleine guerre d’avoir renvoyé la responsabilité de l’impréparation d’Israël le samedi 7 octobre sur les forces de sécurité.

Ces choses n’auraient pas dû être dites, affirme-t-il maintenant. Auparavant, il avait affirmé notamment sur le réseau X (ancien Twitter) de ne pas avoir été averti des intentions de guerre du Hamas, notamment par les renseignements militaires et le Shin Bet, le service de sécurité intérieure.

Immédiatement, le désormais ministre Benny Gantz, un des principaux adversaires de Benyamin Netanyahu, avait demandé au Premier ministre de retirer le message.

Autre rival, Yaïr Lapid affirme pour sa part avoir reçu en sa qualité de chef de l’opposition des informations des services de renseignements sur les intentions belliqueuses du Hamas dès le mois de septembre.

Des réactions en chaîne de la classe politique qu’un éditorialiste du quotidien d’opposition Haaretz résume en un titre : « En pleine guerre contre le Hamas, Netanyahu déclare la guerre contre l’État d’Israël ».

« Politiquement, Benyamin Netanyahu est fini »

Selon David Rigoulet-Roze, rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques, ce refus de porter la responsabilité pour ce fiasco lui-même ne lui sera pas pardonné.

« Il est en situation extrêmement difficile. En réalité, il est conscient qu’on va lui demander des comptes très rapidement. Traditionnellement d’ailleurs, les services n’ont pas réagi à sa déclaration, ils sont restés mutiques parce que c’est la culture du secret qui prévaut. Mais les politiques ont rappelé tous leur soutien et accusé Benyamin Netanyahu finalement de fragiliser le pays alors même qu’il est en guerre. D’où le rappel alors de Benny Gantz. Il faut rappeler que Benny Gantz, qui fait partie de la coalition, n’est pas n’importe qui puisqu’il a été ministre de la Défense entre mai 2020 et décembre 2022. C’est un militaire, il sait de quoi il parle et donc c’est ce qui lui a permis de remettre à sa place Benyamin Netanyahu », analyse David Rigoulet-Roze.

« Il est apostrophé régulièrement par les familles des otages et puis par une partie de la société israélienne qui finalement lui fait porter une large partie de la responsabilité de la situation. Lui-même, d’ailleurs, avait dit le 25 octobre dernier qu’il devrait rendre des comptes, mais il ne pensait pas que ce serait aussi rapide sans doute, puisque dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier, il a mis un message effectivement intitulé “rappel des faits” où il considérait qu’il n’avait été absolument pas informé par les services de renseignement, notamment là même le shabbat d’une possible opération majeure du Hamas », ajoute David Rigoulet-Roze.