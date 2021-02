Affaire Sonko-Adji-Sarr dans Jakarlo: Le CNRA condamne des propos” injurieux”, “obscènes” et “dégradants pour la femme “

La mise en garde est du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (Cnra), qui indexe des propos « injurieux et obscènes » diffusés dans l’émission Jakarlo du 12 février 2021.

Dans un document dont Seneweb détient copie, la haute instance de régulation de l’audiovisuel dit avoir constaté au cours de ladite l’émission, « un usage de propos dégradants et dévalorisants pour la femme ». « Le vocabulaire, d’une vulgarité extrême et inacceptable, a été sans apport aucun dans la satisfaction des besoins d’information du public sur l’affaire dite Adji SARR – Ousmane SONKO pendante devant la Justice », note l’Assemblée du Cnra dans la lettre adressée à Birane Ndour, directeur général du groupe Futurs médias.

Pis, « Les termes injurieux et obscènes utilisés, faisant clairement place à un sexisme débordant, sont de nature à porter atteinte à la dignité et à la considération de la femme tout en agressant les valeurs morales de notre société ».

Il appelle la TFM « à plus de vigilance et à veiller à ce que de telles dérives ne se reproduisent plus ».