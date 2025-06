Affaire Premier Bet : le juge financier décerne deux mandats d’amener, un mandat d’arrêt international en vue

Du nouveau dans l’affaire Premier Bet. Selon les informations de Libération, le juge du 3emecabinet financier est passé à l’action en activant la Division des investigations criminelles (DIC).

Le journal rapporte que le magistrat instructeur a émis deux mandats d’amener contre Joris Dutel et Frank Attal avant de saisir la DIC pour exécution.

Dutel, déjà sous bracelet électronique dans un dossier de fraude fiscale pendant devant le juge du 3ème cabinet du tribunal hors classe de Dakar, s’est directement présenté devant le juge afin d’éviter sa conduite.

Accompagné de ses avocats, il a attesté de son impossibilité de fuir d’autant qu’il est déjà sous bracelet électronique. Son inculpation est programmée pour la semaine prochaine, renseigne Libération.

Quant à Frank Attal, Libération informe que les vérifications effectuées par la police judiciaire ont révélé qu’il n’a pas remis les pieds au Sénégal depuis octobre 2019, date de son dernier séjour dans notre pays.

Selon le journal, il n’est pas écarté que le juge décerne contre lui un mandat d’arrêt international.

Pour rappel, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) avait révélé dans son rapport 2024 de graves soupçons de blanchiment de capitaux, abus de biens sociaux, conflits d’intérêts et fraude fiscale visant la société Premier Bet Sénégal et ses dirigeants, notamment Joris Dutel et Franck Attal, actionnaires via le groupe Editec.

Saisi le parquet financier avait demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour blanchiment de capitaux par le biais de conflits d’intérêts, abus de biens sociaux et fraude fiscale confiée au juge du 3ème cabinet financier.