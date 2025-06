Casamance: Krépin Diatta de son épreuve du bois sacré et révèle qu'il...

L’international sénégalais pensionnaire de l’AS Monaco (France), Kréprin Diatta a fait son entrée dans le bois sacré et devient ainsi apte dans la cour des grands de son village de Boukitingho. La star du ballon rond, par cette entrée au bois sacré, a reçu une autre connaissance différente de milieu de prédilection. Il devient un initié dans sa culture Diola.

Une bonne occasion pour se ressourcer davantage a fait savoir, le lion. ” C’est une question qui est tout à fait différente du milieu du football “, a indiqué l’ailier de l’équipe nationale du Sénégal. Kréprin a clamé que c’est une fierté d’avoir accompli cet acte, un passage obligé dans la vie de tout Diola, et de retourner à ses origines pour se ressourcer davantage, pour être plus de rigueur.

Une sorte de dopage pour mieux rugir sur les terrains a laissé entendre le pensionnaire de l’AS Monaco Ligue 1 française. ” Sur le terrain, on va encore se ressourcer, aller travailler et revenir encore plus fort “, a expliqué le footballeur international.

Kréprin sur ce retour à la source a retrouvé aussi ses anciens camarades avec qui il jouait au foot ball notamment au terrain de Jatir de Ziguinchor. D’ailleurs, il a effectué une légère de foot sous les yeux admirateurs de son coach formateur, connu sous le pseudo de Brigueil. Occasion saisie pour remettre des jeux de maillots et autres équipements de foot aux équipes de la zone et écoles de foot. C’est une belle manière de rendre hommage à son formateur.

Avant cette rencontre, l’international Kréprin Diatta a organisé avec ses camarades et membres de son encadrement une journée de don de sang à l’hôpital régional de Ziguinchor, la veille. Il a invité les Ziguinchorois a affecté ce geste de grande noblesse pour sauver des vies.