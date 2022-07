Pape Mamadou Seck accusé de faire partie des “Forces Spéciales” a disparu depuis plusieurs jours maintenant. Etant malade, il a été transféré au pavillon spécial de l’hôpital Aristides le Dantec. Selon des sources proches, il a profité d’un moment d’inattention pour disparaître.

Dans ce sens, la Direction de l’Administration Pénitentiaire, d’informer que Pape Mamadou Seck aurait profité d’un moment d’inattention pour disparaître dans la nature. Et le Colonel Bocandé d’admettre leur responsabilité dans la disparition de celui ci. Et il lui demande, où qu’il soit de se rendre à la justice pour qu’il puisse être soigné.

Toutefois, avec des informations recueillies par la rédaction de Kewoulo, Pape Mamadou Seck est bel et bien vivant, et projette même de se rendre à la justice. Et selon toujours Kewoulo, Pape Mamadou Seck se trouverait en région dakaroise présentement, car il ya des indices net et précis qui le démontrent.