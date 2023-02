Affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr : La Chambre d’accusation met en délibéré

Les avocats du leader du Pastef, Ousmane Sonko, avaient introduit un appel contre l’ordonnance de renvoi et de mise en accusation du doyen des juges Oumar Maham Diallo devant la Chambre d’accusation.

Cette demande, examinée ce jour aux fins de renvoyer au Conseil constitutionnel l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 180 du Code de procédure pénale soulevée par les avocats du maire de Ziguinchor, est mise en délibéré, selon Me Khoureychi Ba.

Pour rappel, le 17 janvier dernier, le doyen des juges a renvoyé l’opposant Ousmane Sonko, accusé par l’ex-masseuse Adji Sarr, et la propriétaire du salon Sweet Beauté, Ndèye Khady Ndiaye, devant la Chambre criminelle. Le premier pour viols et menaces de mort, et la seconde pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol. Ce, à la suite du réquisitoire du parquet en date du 30 décembre 2022.