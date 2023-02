Affaire Mame Mbaye Niang: Une suspension de séance de 15 minutes est intervenue pour….

Le procès en « diffamation”, « injures publiques”, et de faux et usage de faux” intenté par le procureur de la République et Mame Mbaye Niang à l’encontre le leader de Pastef, Ousmane Sonko, s’est ouvert ce matin dans la salle n°3 du tribunal correctionnel de Dakar. Et la bataille de procédure comme de constitution a obligé les juges a décidé une suspension d’audience pour concertation.

Comme il l’avait promis, hier, le président de Pastef les Patriotes est arrivé au tribunal suivi par ses partisans qu’il a invités à venir massivement, ce matin, écouter les débats d’audience. Dès l’entame de cette «procès spécial», les avocats de Ousmane Sonko ont fait savoir que leur client n’a jamais reçu de citation directe. Or, en la matière, au lieu de «plaider par procureur», un dossier de diffamation est traitée par voie de citation interpellative: c’est à dire qu’on envoie par voie d’huissier un document -une citation- dans lequel on demande à l’accusateur de confirmer ou d’infirmer ses propos. A en croire Me Bamba Cissé, avocat de la défense, “cette règle de procédure n’a jamais été respectée par Mame Mbaye Niang qui a saisi directement le procureur de la République. Et (il) défie quiconque de (lui) prouver le contraire.”

Évacuée cette question de respect de la procédure, les avocats du leader de Pastef -qui ne croient pas en la sérénité de cette audience- se sont interrogés sur les raisons de l’empressement des juges à vouloir, coute que coute, retenir cette affaire aujourd’hui alors que, à en croire Me Khoureychi Ba, “il est coutume dans ce tribunal de procéder à des renvois multiples pour des dossiers de ce genre.” Alors que Ousmane Sonko a fait appel à ses partisans, ce sont de nombreux leaders de YAW qui ont tenu à être dans la salle. Et pour montrer que leur client n’a fait que rappeler un fait existant et qui a longuement été débattu sur la place publique, Me Abdoulaye Tall -qui fait partie du pool des avocats de Sonko- a demandé le renvoi jusqu’au 18 mai 2023, pour obtenir la comparution des témoins à décharge. Ces témoins, ce sont tous ces gens qui ont été au courant de l’existence de ce pré rapport qui aurait épinglé Mame Mbaye Niang alors qu’il était ministre de l’Agriculture et responsable direct du Prodac, dont 29 milliards auraient été détournés.

Comme on doit s’y attendre, les avocats de Mame Mbaye Niang comme le procureur se sont opposés à cette demande des avocats de la défense. Et, c’est ce moment qu’a choisi par Me Etienne Ndione pour rappeler au tribunal que “cette affaire est une affaire ordinaire. Avant même le renvoi ferme prononcé la fois dernière, il devait y avoir un renvoi simple.” Déterminé à tenir son audience aujourd’hui, le juge sera surpris de voir un nouvel avocat se constituer pour défendre Ousmane Sonko. Pour soutenir Me Bamba Cissé et compagnie, Me Abdoul Aziz Djigo a décidé de porter la robe et de rejoindre le pool d’avocats de Ousmane Sonko. Et, en la matière, la nouvelle constitution d’un nouvel avocat devait suffire à prononcer le renvoi, le temps que le nouvel arrivant se familiarise avec le dossier. Finalement, pour accorder leur violon, les juges ont décidé une suspension d’audience pour une quinzaine de minutes.