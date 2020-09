Affaire Djidiack Diouf : Le manager de Viviane jugé pour trafic de migrants

Le manager de la chanteuse Viviane Chidid va passer en jugement. Djidiack Diouf sera attrait devant le tribunal correctionnel de Dakar. Il y a quelques semaines, le juge du 8e cabinet d’instruction a clôturé son enquête et rendu une ordonnance de renvoi en police correctionnelle. Seulement, son ordonnance n’est pas encore transmise au parquet puisqu’une partie du dossier est encore à la chambre d’accusation. C’est une fois que le dossier lui sera entièrement remis qu’il va le transmettre au Procureur qui le lui avait confié.

L’information est donnée par Les Échos dans sa parution de ce mercredi. Le journal de rappeler que Djidiack Diouf, Petit Mbaye et Cie ont été inculpés pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, faux et usage de faux dans un document administratif. Placés sous mandat de dépôt au début de l’affaire, plusieurs inculpés dont Djidiack Diouf, Petit Mbaye et la secrétaire à l’ambassade vont recouvrer la liberté au bénéfice d’une liberté provisoire. Pour le moment, il ne reste plus que deux personnes en détention.