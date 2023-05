Affaire des cocktails Molotov : Les raisons du report de la conférence de presse du procureur

Le procureur de la République, Abdou Karim Diop, qui devait faire face à la presse mardi, comme annoncé dans un communiqué vendredi dernier, a finalement reporté sa sortie médiatique à une date ultérieure. Le maître des poursuites devait parler de l’affaire des cocktails molotov saisis à Malika, dans la banlieue dakaroise. Mais, dans la note annonçant le report de son face à face avec les journalistes, il a évoqué “de nouveaux éléments” dans le dossier.

Le journal L’Observateur a révélé, dans sa parution de ce mercredi, ce qui a motivé le procureur à prendre une telle décision. En effet, l’enquête a connu de nouveaux rebondissements avec l’arrestation de quatre (4) autres individus à Malika.

Il s’agit de Cheikh Omar Bitèye, marabout domicilié à Malika-plage, Abdou Rakhmane Mboup, menuisier aluminium domicilié à Sangalkam, Baye Mbaye kane, commerçant et Ahmadou Fofana, un tailleur de profession.

Selon des sources proches du Parquet de Dakar qui se sont confiées au canard, « l’implication de ces personnes arrêtées dans cette affaire est avérée.»

Et, a fait savoir la même source c’est « ce qui fait que de nouveaux actes ont été posés pour disposer de plus d’indices graves et concordants contre les mis en cause. Ainsi donc, l’enquête sur cette affaire des cocktails Molotov est loin de connaître son épilogue».