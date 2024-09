Six personnes ont déposé en même temps une plainte contre le directeur des Moyens généraux de la Présidence (MGP), Cheikh Oumar Diagne. Il s’agit de Serigne Modou Bara Doly, Serigne Modou Bousso Dieng, Mouhamadou Fadilou Fall, Modou Lamine Diallo, Amadou Gaye et Cheikhna Cheikh Keïta («commissaire Keïta»). Les plaignants ont saisi le parquet en ce sens, ce mercredi 4 septembre, par l’intermédiaire de leur avocat, Me Abdou Dialy Kane.

«Le sieur Cheikh Oumar Diagne a pris l’habitude de parcourir les plateaux de télévision pour tenir des propos particulièrement outrageants à l’endroit de diverses communautés religieuses», pointent-ils dans la plainte reprise par Libération dans son édition de ce jeudi 5 septembre.

«Commissaire Keïta» et Cie reprochent au ministre-conseiller d’avoir soutenu «que la Grande mosquée de Touba et celle de Dakar recèlent des signes ou des symboles maçonniques». De plus, dénoncent les plaignants, Cheikh Oumar Diagne a affirmé que «le Grand Magal de Touba [constitue] un vaste cadre de blanchiment d’argent».

«Toutes ces déclarations prises séparément comme dans leur ensemble, signale Me Abdou Dialy Kane pour le compte de ses clients, constituent des allégations purement diffamatoires en ce qu’elles sont factuellement fausses, mais aussi relèvent d’une volonté farouche de porter atteinte à l’honneur et à la considération des différentes communautés religieuses du pays auxquelles appartiennent les plaignants, dont la communauté mouride.»

Cheikh Oumar Diagne est visé par cette plainte alors que ses propos lugubres sur le Roi du Maroc, Mohamed VI, et son défunt père, Hassan II, suscitent l’indignation