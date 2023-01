L’affaire Sweet Beauty opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr continue de faire des dégâts collatéraux. La jeune masseuse vient de porter plainte contre Moustapha Diop, directeur des programmes de Walf, et Bara Ndiaye, chroniqueur, pour diffamation et atteinte à son image et honneur.

Adji Sarr demande à Moustapha Diop et Cheikh Bara Ndiaye de donner tout simplement des preuves claires, nettes et tangibles de toutes les accusations contre sa pauvre personne