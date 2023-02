Adama Sadio, Dr en Sciences politiques alerte sur ” la forte judiciarisation de la vie politique sous la présidence de Macky Sall”

Le Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix (Wanep) a tenu ce jeudi sa tribune sous le thème : « le contexte socio-politique du Sénégal : quelles pistes de solutions durables ».

Adama Sadio, Dr en Sciences politiques et enseignement chercheur, qui faisait partie des panélistes a alerté sur le fait que le régime de Macky Sall soit fortement marquée par une « judiciarisation de la vie politique. »

« La gouvernance du Président Macky SALL est fortement caractérisée par la judiciarisation du combat politique », a-t-il indiqué lors de sa présentation. Avec des chiffres qu’il avance, Dr Sadio fait savoir « qu’ entre 2012 et 1017, plus de 200 militants et responsables du PDS ont été emprisonnés dont le responsable des jeunes Bara GAYE, le responsable des cadres Abdou Aziz DIOP, le porte-parole Me Amadou SALL et le coordonnateur adjoint du parti, Oumar SARR. »

Cette tendance de forte judiciarisation, relate l’enseignant chercheur en droit « ne s’est ni estompée depuis le début du second mandat, elle semble plutôt s’intensifiée. »

Aujourd’hui, de son avis « il est constaté une multitude d’arrestations, d’emprisonnements, une banalisation du mandat dépôt, de condamnations judiciaires d’activistes et d’opposants pour des motifs dont la légalité juridique parfois pose énormément problème à la limite il s’agit parfois de restriction manifeste de libertés individuelles et collectives consacrées par la Constitution et des instruments juridiques régionaux et internationaux ratifiés par l’Etat du Sénégal. »

Et pourtant rappelle-t-il « la Constitution en son article 4 reconnait aux partis politiques et coalitions de partis politiques le droit de contribuer « à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques ». Pourtant des militants d’un parti politique, dans le cadre d’une activité politique visant à convaincre les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales, ont été arrêtés à Diourbel le week-end passé, jugés et condamnés à 6 mois avec sursis et une amande de 100 000Frs .»

Il ajoute à ce titre que « L’article 8 de la Constitution du Sénégal consacre la liberté d’expression et de diffusion librement de ses opinions par la parole, la plume et l’image. Pourtant, pour avoir scandé « libérez Pape Alé Niang », 3 jeunes sénégalais ont été condamnés à 2 mois de prison ferme. »

Dr Adama Sadio en conclut que « la tension politique actuelle ne peut nullement être déconnectée de l’élection présidentielle de 2024. L’un des facteurs explicatifs des événements de mars 2021 est la perception d’une partie de l’opinion publique que le Président Macky SALL cherchait à écarter par la voie judiciaire un autre adversaire politique après Karim WADE et Khalifa Sall. »